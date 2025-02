Sololaroma.it - Roma Primavera-Juventus 2-1, Coletta la decide nel recupero

Leggi su Sololaroma.it

Terza vittoria consecutiva per la, che al Tre Fontane supera 2-1 la, prendendosi momentaneamente il primo posto in classifica. Il match è iniziato in salita per i giallorossi, con i bianconeri in vantaggio dopo 16?. Al 25? gli ospiti rimangono in 10 per l’espulsione di Ngana, che concede un rigore per fallo su Misitano, che dal dischetto non sbaglia. Are il match è poi il tap-in diin pienonel secondo tempo. Primo tempoSubito aggressiva la manovra offensiva della, che conquista due calci d’angolo nel giro di quattro minuti, ma a passare in vantaggio è allaalla prima vera chance della gara. Al 16?, Amaradio si invola sulla destra, crossa in mezzo alla ricerca di un compagno, sponda di Pugno per Merola, che ribadisce in rete dopo una prima respinta di De Marzi.