Roma, Pisilli blindato: UFFICIALE il rinnovo di contratto

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per laè già tempo di pensare alla prossima gara. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la vittoria per 3-2 con il Porto, utile per centrare il passaggio del turno agli ottavi di finale di Europa League. Il focus si sposta ora sul campionato, perché c’è da avvicinarsi a quel 7° posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Conference League. I capitolini stanno continuando a preparare la prossima gara con il Monza, in programma domani lunedì 24 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita da non sottovalutare, dalla quale passa buona parte della crescita dal punto di vista mentale.Al tempo stesso, dietro le quinte, la dirigenza sarebbe al lavoro per quanto concerne le conferme degli elementi importanti del presente e del futuro del club.