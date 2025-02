Sololaroma.it - Roma-Monza, probabili formazioni: rebus Hummels, chi con Shomurodov?

Leggi su Sololaroma.it

Tanti discorsi si intrecciano nellaattuale, giunta nel momento clou della stagione. Dietro le quinte si rincorrono le voci circa il prossimo allenatore, con le parole di Gasperini a renderlo un’opzione per il futuro, ma il focus principale di squadra e tifosi è sul campo, al monday night casalingo contro ilultimo in classifica. Una sfida facile sulla carta, ma solo se affrontata con la giusta concentrazione e serietà, in una classica partita trappola.Spesso infatti è nella disperazione che si tirano fuori dal cilindro prestazioni e risultati inaspettati, cosa che ovviamente si augurano i brianzoli. La squadra di Nesta, tornato in sella da poco dopo la parentesi Bocchetti, è ultima con 14 punti conquistati in 25 giornate, con ben 9 lunghezze da recuperare sulla salvezza, e dunque anche adeve cercare punti preziosi per tentare l’impresa.