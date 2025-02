Sololaroma.it - Roma, Monza nel mirino: Ranieri rilancia Rensch

Archiviata la vittoria per 3-2 con il Porto, per lanon c’è tempo di fermarsi. I giallorossi hanno centrato l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale, con una doppia prestazione importante dal punto di vista tecnico e mentale. Il focus si sposta ora sul campionato, lì dove c’è da avvicinarsi a quel 7° posto che vorrebbe dire qualificazione in Conference League. I capitolini stanno finendo di preparare al meglio la prossima gara con il, in programma domani 24 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita da non sbagliare, contro un cliente che non ha nulla da perdere in questo momento.I biancorossi si presenteranno all’Olimpico da sfavorita, con Claudioche dovrà cercare di mettere sull’attenti la sua squadra. Il coach di Testaccio è ben consapevole che il rischio rimane sempre dietro l’angolo e, per questo, si affiderà al suo miglior undici, con alcuni semplici cambi.