Roma-Monza, il pronostico di Serie A: Combo e soluzione Nogoal

Tra colpi di scena e match entusiasmanti la 26ª giornata diA sta per giungere al termine. Il sipario calerà su questo turno con la sfida trache si terrà a partire dalle 20:45 del 24 febbraio allo stadio Olimpico sotto la guida dell’arbitro Fabio Maresca che torna ad arbitrare nel massimo campionato italiano dopo 6 mesi di assenza a causa di una sospensione da parte dell’AIA ed un infortunio che lo ha costretto a tenere lontano dal fischietto per diverso tempo., come arrivano le due squadre al matchLaarriva alla sfida contro ilricaricata dalla vittoria in Europa League contro il Porto che è valsa l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Con un Dybala in splendida forma, Claudio Ranieri è riuscito a riprendere in mano le redini della squadra, ma adesso sarà necessario un ulteriore sforzo per potersi assicurare l’accesso in Europa il prossimo anno anche attraverso la classifica del campionato italiano.