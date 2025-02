Sololaroma.it - Roma-Monza, i convocati di Nesta: la scelta su Keita

Leggi su Sololaroma.it

La vittoria per 3-2 con il Porto è diventata un lontano ricordo per la. I giallorossi hanno dimostrato di aver compiuto passi da gigante anche in Europa, centrando agevolmente quegli ottavi di finale che danno prestigio al finale di stagione. Tutte le energie si spostano ora sul campionato, lì dove c’è da inseguire la 7° posizione che vorrebbe dire qualificazione in Conference League. I capitolini stanno limando ogni minimo dettaglio in vista della gara con il, in programma domani 24 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match da non sottovalutare, per dar prova di aver cambiato atteggiamento mentale in questo inizio 2025.I brianzoli si presenteranno nella Capitale senza alcun timore reverenziale, data una classifica che definire deficitaria è utilizzare un eufemismo.