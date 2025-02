Sololaroma.it - Roma, Monza all’orizzonte: Saelemaekers scalda i motori

Reduce dalla vittoria per 3-2 con il Porto, lasi prepara a tornare in campo. I giallorossi sono riusciti a strappare il pass per gli ottavi di finale grazie ad una doppia prestazione notevole, nella fase playoff. Il focus si sposta nuovamente sul campionato, perché il 7° posto è sempre più vicino ma va raggiunto con un ulteriore sforzo in questo finale di annata. I capitolini stanno limando i dettagli in vista della gara con il, in programma domani 24 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. 90? minuti estremamente delicati, per dar prova di aver compiuto il definitivo switch mentale.Claudio Ranieri è consapevole che la sua squadra non debba sottovalutare l’impegno con i biancorossi, che sbarcheranno nella Capitale senza alcun timore reverenziale. Il coach di Testaccio, al tempo stesso, vuole tenere i suoi ragazzi sull’attenti, per mettere in cascina 3 punti pesanti sotto ogni punto di vista.