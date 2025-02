Juventusnews24.com - Roma Juve Primavera 1-1 LIVE: Misitano, che brivido per Zelezny!

di RedazionentusNews24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la ventisettesima giornata di campionato 2024/25Lareduce dalla netta vittoria contro il Lecce in settimana, si appresta a tornare in campo quest’oggi contro la, attuale seconda forza del campionato1 insieme all’Inter.ntusnews24 vi racconta questo match1-1: sintesi e moviola1? FISCHIO D’INIZIO– È cominciata la sfida! Primo pallone per i bianconeri.7? Fase di studio – Le due squadre hanno iniziato questo match studiandosi reciprocamente e senza lasciare troppi spazi. Ne esce fin qui un match bloccato.10? Ammonito Litti – Primo cartellino giallo di questo match all’indirizzo del giallorosso.16? GOL MEROLA – Lapassa con il 36 bianconero al quarto d’ora.