Roma, incidente in via Tiburtina: morto 34enne, grave la ragazza che era in auto con lui

Tragico, dove unha perso la vita e una 27enne è rimastamente ferita. L’è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via, all’altezza di via Furio Cicogna.A bordo della Mazda 6 coinvolta nello schianto viaggiavano tre persone, tutte di nazionalità romena. Il conducente, un, ha perso il controllo dell’, che si è schiantata violentemente contro un semaforo. Per lui non c’è stato nulla da fare: èsul colpo.Feriti gli altri due passeggeri. La 27enne, in condizioni gravi, è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I, mentre il 33enne, seppur meno, è stato portato all’ospedale Sandro Pertini.Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale, che hanno chiuso il tratto interessato in direzione del centro per consentire i rilievi.