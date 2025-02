Romadailynews.it - Roma: grave incidente stradale su via Tiburtina, 33enne deceduto e 2 feriti

Unavvenuto questa mattina alle 4:00 ha coinvolto un’auto Mazda 6 su via, vicino a via Furio Cicogna. Il conducente, un uomo di 33 anni di nazionalità romena, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un semaforo, causando la sua morte.I passeggeri del veicolo, un uomo di 33 anni e una donna di 27 anni, entrambi di nazionalità romena, sono statie trasportati in ospedale per ricevere cure mediche. La polizia locale ha chiuso temporaneamente la zona interessata per le indagini sull’accaduto.(RED)