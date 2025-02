Sololaroma.it - Roma, Dovbyk out con il Monza: Ranieri ridisegna l’attacco

Leggi su Sololaroma.it

La giornata di oggi 23 febbraio è di vigilia per la. I giallorossi sono reduci dalla vittoria per 3-2 con il Porto, grazie alla quale hanno strappato il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Il focus si sposta ora sul campionato, dove c’è da continuare la caccia al 7° posto ed all’Europa. I capitolini stanno finendo di limare i dettagli in vista della gara con il, in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita da non sottovalutare, per compiere quel definitivo step dal punto di vista mentale dopo una stagione tutt’altro che semplice.I brianzoli si presenteranno nella Capitale senza alcun timore reverenziale, consci del fatto di essere sempre più ad un passo dalla retrocessione in Serie B. Claudiotenterà di mettere sull’attenti i suoi ragazzi ed avrebbe delineato lo scacchiere titolare, con uno sguardo che va al