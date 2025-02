Sololaroma.it - Roma Club Valencia: “L’idea è nata tra amici, abbiamo coronato il nostro sogno”

Leggi su Sololaroma.it

In questa nuova puntata di ‘Tutto il mondo Tifa AS‘ l’ospite speciale è il, rappresentato dalla voce di Bruno, uno dei tre presidenti.COME NASCE ILE COSA SI PROVA A ESSERENISTI IN QUESTA REALTÀ?“delc’è sempre stata. Ce n’è stato uno anche tanti anni fa, ma poi è stato chiuso per vari problemi. Io vivo qui da tre anni e siamo molte persone tra cui Mario e Max, altri due presidenti.sempre avutodi rifare unanche perché siamo molte persone e non sapevamo mai dove vedere la partita. Ilè nato ufficialmente ad agosto del 2024. Ci siamo radunati per vedere le partite e per capire anche quanti eravamo.visto che siamo un bel gruppo dove vengono famiglie con bambini, ragazzi giovani che studiano in Erasmus, gente che viene in vacanza.