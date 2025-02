Romadailynews.it - Roma. auto sbanda e finisce contro il semaforo, un morto e 2 feriti

Incidente mortale in via Tiburtina, a, all’altezza di via Furio Cicogna. Verso le 4 di questa mattina, un 33enne è deceduto dopo aver perso illlo della sua, finendo la corsailgli altri due passeggeri del veicolo, un uomo di 33 anni e una donna di 27, entrambi di nazionalità romena, trasportati all’Ospedale Sandro Pertini e al Polclinico Umberto I.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale diCapitale. L’area è stata circoscritta con la chiusura momentanea del tratto interessato di Via Tiburtina, in direzione centro, all’altezza di via Furio Cicogna. Tuttora in corso le indagini da parte del IV Gruppo Tiburtino dei caschi bianchi per risalire all’esatta dinamica di quanto accaduto.DIRE Lazio