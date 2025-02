Romadailynews.it - Roma: associazione a delinquere e traffico di stupefacenti, tre arresti

Leggi su Romadailynews.it

Nelle città die Civita Castellana, nell’ambito di un’indagine condotta dai carabinieri su delega della procura di– direzione distrettuale Antimafia, sono state emesse misure cautelari nei confronti di 3 persone accusate diperfinalizzata aldi sostanze. Due di loro sono stati destinatari di custodia cautelare in carcere, mentre uno è aglidomiciliari.L’indagine condotta tra luglio 2020 e febbraio 2021 ha permesso di raccogliere elementi indiziari contro un gruppo criminale che operava principalmente nel quartiere Prima Porta, ma anche nei comuni di Formello e Sacrofano, in provincia di. Gli indagati facevano parte di questo gruppo e si dedicavano allo spaccio di cocaina, marijuana e hashish.Gli inquirenti hanno documentato i ruoli dei tre indagati all’interno dell’, evidenziando come uno di loro organizzasse le attività di spaccio, definisse i turni dei venditori, procurasse la droga, remunerasse i membri del gruppo e si occupasse delle spese legali in caso di arresto.