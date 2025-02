Romadailynews.it - Roma: allarme bomba su volo da New York a Delhi, scalo a Fiumicino per 199 passeggeri

Leggi su Romadailynews.it

Undell’American Airlines proveniente da Newe diretto acon 199a bordo insieme all’equipaggio ha effettuato unonon programmato all’aeroporto di. Questo a seguito di unscattato durante il pomeriggio mentre il Boeing 787 stava attraversando il Mar Caspio. Il pilota ha richiesto di atterrare ae una volta ottenuta l’autorizzazione, l’aereo è sceso sulla pista 1, una zona remota dell’aeroporto, accompagnato da due caccia militari.Isono stati fatti sbarcare in sicurezza e attualmente sono in corso controlli da parte degli artificieri sia all’interno dell’aereo che sui bagagli. Una volta completate le operazioni, previste per la serata, ilAA292 potrà riprendere il viaggio. Si prevede che il decollo avverrà all’alba del giorno successivo, pertanto idovranno organizzarsi per trascorrere la notte a