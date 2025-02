Ilrestodelcarlino.it - Rolo e Boretto sognano la domenica perfetta

un doppio blitz contro le regine piacentine di Eccellenza e Promozione. Nelladel calcio dilettanti (ore 14.30), i rolesi cercano l’exploit contro la corazzata Nibbiano per riscattare il ko casalingo di sette giorni fa nella sfida salvezza contro il Real Formigine. Poco distante, ilsi misura con la Bobbiese per confermare il proprio trend positivo. Fari puntati sul sentito derby Fabbrico-Correggese coi biancorossi lanciati all’inseguimento del primo posto, ma privi dello squalificato Galletti, mentre nei locali mancherà l’ex di turno Guerri. Big-match con vista play-off per Vianese e Brescello/Piccardo: i rossoblù viaggiano a Fidenza contro l’attardato Borgo San Donnino, mentre i gialloneri attendono l’Agazzanese reduce dal ko infrasettimanale contro la Correggese.