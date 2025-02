Ilrestodelcarlino.it - Rogo all'Inalca a Reggio Emilia, un'assemblea per i residenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 23 febbraio 2025 – Stasera alle 18 è convocata un’al circolo Pigal di via Petrella, nella zona dello stadio Città del Tricolore, indetta dal Comune die dall’Azienda Usl per illustrare le modalità e i tempi delle operazioni di bonifica aie agli operatori che vivono nella zona colpita dal maxi incendio all’, accaduto nei giorni scorsi. Si tratta dell’illustrazione di operazioni previste da due distinte ordinanze comunali. L’azione di bonifica, infatti, non interessa solo la zona dello stabilimento interessato dal, ma anche aree esterne in cui sono finiti frammenti e residui, anche di amianto. L’azione interessa tetti, balconi, giardini di abitazioni, oltre che la vicina linea ferroviaria e altre aree pubbliche dove già in parte è stata effettuata la bonifica coordinata dagli uffici comunali.