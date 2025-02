Game-experience.it - ROG Pelta, la recensione: sfidare la propria natura “esclusiva”

Ci vuole del fegato per uscire da una zona di comfort che è stata, per il marchio ROG, un porto sicuro in questi ultimi anni di grandi successi commerciali. ASUS ci vuole provare, lanciando sul mercato le cuffie ROG, non pensate per un pubblico esclusivo di giocatori pur mantenendo qui caratteri che hanno reso celebre il brand. L’attenzione al design c’è sempre, con una bella novità sul fronte vestibilità. Le prestazioni non sono da meno, anche se alcune funzionalità non hanno trovato un “posto a tavola”. Non procrastiniamo il nostro verdetto, e tuffiamoci nella nostradelle cuffie ROG.Contenuto della confezioneCuffie ROG;adattatore Wireless 2.4 GHz USB-C®;adattatore USB-C to USB-A dongle;cavo USB-C to USB-A;guida rapida;libretto di garanzia.Specifiche tecnicheTipologiaWireless headsetScenario d’utilizzoGamingInterfacciaWirelessConnettore2.