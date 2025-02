Lidentita.it - Rock Jazz e dintorni a Torino: Seeyousound e Gigi D’Agostino

Leggi su Lidentita.it

Lunedì Prosegueal cinema Massimo In programma : “Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird” di Nicolas Jack Davies (anteprima Italiana) + “James Blake -Like The End” di Jon Rafman. “AllYou Need Is Death” di Paul Duane (anteprima italiana) +”Else -Ocean” di Mohamed Chabane &Thèo Jourdain. “Slot Fiction” comprendente : Elevaciòn, A .L'Identità.