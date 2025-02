Velvetgossip.it - Rocio Munoz Morales rivela l’inizio della sua storia d’amore con Raoul Bova: Non sapevo chi fosse

Leggi su Velvetgossip.it

Rocío, l’attrice e conduttrice spagnola, ha recentemente condiviso dettagli intimi sulla suacon, il famoso attore italiano, durante un’intervista nella trasmissione “Storie di Donne al Bivio” su Rai2. La loro relazione ha avuto inizio nel 2013, un periodo di transizione per entrambi, e Rocío hato che inizialmente non sapeva chie che “alnon è successo niente”. Questa affermazione mette in luce come l’amore possa sbocciare in modi del tutto inaspettati.di un grande amoreRocío esi sono incontrati in un momento difficile delle loro vite. Prima di conoscere, Rocío stava affrontando una relazione complicata, mentreportava con sé le cicatrici di una separazione. Questo contesto ha reso il loro incontro ancora più significativo.