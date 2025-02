Ilgiorno.it - Roberta Gatani a Vignate: "La Casa di Paolo salva tanti ragazzi come voi"

La mafia e le sue insidie, la scelta della legalità, le figure diBorsellino e Giovanni Falcone, le storie dei bambini e deidella “di“ nel quartiere popolare Kalsa di Palermo: "C’è ancora tanto da dire e fare. E sono felice di essere qui con voi: mi date l’energia per continuare e parlare. E a sperare". Per gli studenti delle medie diuna mattinata con, nipote ditore Borsellino e autrice del libro “Cinquantasette giorni. Ti porto con me alladi“, dedicato ai giorni intercorsi fra i giorni di Capaci e di via D’Amelio. "Quelli su cui ancora attendiamo verità". Un incontro promosso dalla Rete antimafie Martesana e organizzato con scuole e Comune. A dare il benvenuto aGiovanna Brunitto e Samuele Motta per la Rete, l’amministrazione comunale con il sindaco Diego Boscaro, la dirigente scolastica Daniela Spanò con i suoi collaboratori, essimiin platea.