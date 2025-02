Sport.quotidiano.net - Rivoluzione in 4 minuti. Lecco ribalta la Pro Patria

Illa Pronel recupero e conquista tre importantissimi punti in chiave salvezza diretta. Quello che è successo ieri al Rigamonti Ceppi ha dell’incredibile, colpassato neidi recupero dalla delusione per una cocente sconfitta all’euforia per un successo chiave. Diametralmente opposto, ovviamente, l’umore dei bustocchi che, avanti 1-0 fino al 92’ e piuttosto in controllo, tornano a casa con le mani vuote dopo una sconfitta difficilmente digeribile. L’incontro incomincia con la Proall’attacco e ilsulla difensiva e incapace di replicare. Pronti via e al 3’ minuto è Rocco a costringere Furlan alla deviazione in angolo con un tiro dalla distanza. Al 4’ è capitan Nicco a costringere il portiere di casa ad un’altra respinta. E qualche minuto dopo Furlan respinge, con l’aiuto del montante, il tiro di Piran.