Ritrovata la 15enne scomparsa a Lucca era su un treno regionale L’abbraccio del padre | Gaia è tornata

Leggi su Open.online

LaCeloni,la sera di sabato 22 febbraio, nel centro di Lucca, in Toscana, è stata individuata dalla polizia su unalla stazione di Altopascio ed è giàa casa dai genitori. «è di nuovo tra le mie braccia. Vi abbraccio tutti uno per uno. Il mio cuore vi dedica un augurio di infinito amore a tutti voi e alle vostre famiglie.non c è gioia più grande di ritrovare la propria figlia in buona salute. Tutto il resto non conta», ha scritto ilFabio Celoni sui social. L’uomo aveva lanciato un appello per aumentare le possibilità di ritrovamento. «Dalle 21:30 di ieri sera mia figlia non si trova più. Era in città a Lucca, ad oggi ancora nessuna notizia. Sono un papà disperato», aveva scritto su Facebook. Tra gli appelli anche quello del sindaco Mario Pardini, sia attraverso il proprio profilo social che sulla pagina istituzionale del Comune.