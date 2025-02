Ilgiorno.it - Ritrova la vettura rubatale a gennaio grazie a un amico delle sue figlie

Leggi su Ilgiorno.it

AGNADELLO (Cremona) Ormai non ci sperava più. Invece la parrucchiera Giovanna Fregoni l’altra mattina ha ricevuto la bella notizia: la Mini Countryman Cooper Snella notte fra il 13 ed il 14scorsi da ignoti nel vialetto della villetta di famiglia a Spino d’Adda, è statata in un parcheggio a Vaiano, intatta. È la proprietaria, che ha negozio ad Agnadello, a raccontare come sono andate le cose. "Un ragazzo che si stava recando al lavoro ha notato una Mini in un parcheggio. Siccome èmie, conosce l’auto (che è di color mattone con righe e tettuccio nero) e così si è fermato e ha telefonato a una di loro per verificare se la targa corrispondesse". L’auto non presenta danni né alla carrozzeria né agli interni ed è tornata in possesso della donna. "Credo di poter dire – continua la Fregoni – che chi l’ha rubata non ha toccato nulla.