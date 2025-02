Quotidiano.net - Risultati elezioni Germania 2025 in tempo reale: primi exit poll. La diretta minuto per minuto

Roma, 23 febbraio– Attesa per idellein, dove oggi 59,2 milioni di tedeschi sono stati chiamati a rinnovare il Bundestag, il parlamento federale. Occhi puntati sui prim i, dopo che gli ultimi sondaggi, confermando le tendenze dei giorni scorsi, hanno dato i conservatori della Cdu/Csu e il loro candidato Friedrich Merz, saldamente in testa con il 29,5% (+5% rispetto al 2021), mentre i socialdemocratici del cancelliere dimissionario Olaf Scholz precipiterebbero al 15% (-10%). Ma, stando alle previsioni, chi potrebbe guadagnare di più in questa tornata elettorale, caratterizzata dall’incertezza politica ed economica, è l’AfD data oltre il 20% (+10 punti percentuali). Se il risultato delle urne dovesse confermare le previsioni, la strada verso una coalizione tra Cdu e Spd, diventerebbe di fatto una necessità geopolitica.