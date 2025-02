Tg24.sky.it - Rissa in discoteca in Friuli, accoltellato un 26enne: è grave

Un egiziano di 26 anni è statola notte scorsa con un fendente al fianco destro in unadi Tavagnacco, in provincia di Udine. Le condizioni dell'uomo, residente a Cervignano (Udine), sono gravi e la prognosi è riservata. All'origine dell'aggressione una violentatra due gruppi di giovani stranieri sette dei quali sono stati identificati. Appena inviato l'allarme al 112, la centrale operativa regionale Sores Fvg ha inviato sul posto una ambulanza e un'automedica. Nello scontro, inziato nel locale e poi proseguito all'esterno, è rimasto ferito anche un altro ragazzo, un minorenne. In corso indagini per la ricostruzione dell'episodio. Sul posto le Volanti della Polizia di Stato.