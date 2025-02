Pisatoday.it - Rissa in albergo, ferito al volto con una bottiglia rotta: denunciato 36enne

Leggi su Pisatoday.it

Una lite scoppiata per futili motivi all'interno di unnel territorio di Casciana Terme ha portato alla denuncia in stato di libertà di unnigeriano, per il reato di lesioni personali aggravate. L'uomo, un operaio incensurato, è accusato di aver aggredito un connazionale.