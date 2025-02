Lanazione.it - Rispescia e Alberese. Scontro tra ’cugini’

La capolista del girone di Terza categoria oggi ha il derby contro il, quarto, che potrebbe scombinare i piani della capolista. La formazione del Parco della Maremma, prima con un punto di vantaggio sul Pitigliano, rischia grosso visto come i cugini delvenderanno cara la pelle e dietro i pitiglianesi cercano strada libera a Civitella. Punti alla portata per la terza in classifica, Alta Maremma, a Semproniano. Il programma: Atletico Grosseto-Capalbio, Batignano-Sticciano, Civitella-Aurora Pitigliano, Orbetello Scalo-Braccagni, Scansano-Montiano,, Semproniano-Alta Maremma.