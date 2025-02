Ilgiorno.it - Riscoprire l’artigianato: "Il lavoro manuale premia. Anche nella città hi-tech"

di Valentina Tarantino MILANO Milano è spesso descritta come ladell’innovazione, iperconnessa e proiettata verso il futuro. Giulia Tamburini, invece, si è lasciata ispirare dal passato, riscoprendo il mestiere antico dell’oreficeria, e ha deciso di aprire proprio qui il suo atelier. "Subito dopo la laurea in lettere ha manifestato il desiderio di trasformare quella che sino a quel momento era stata solo una passione nel suo. Così, ha frequentato a Firenze una scuola di arti orafe e ha cominciato a lavorare in uno spazio creativo insieme ad altri artisti". A parlare è Francesco, fratello e socio di Giulia, che si occupa del marketing e le si sostituiscenarrazione in quanto la giovane artigiana è da poco diventata mamma. "Dopo una decina d’anni di esperienza e un marchio già avviato, nel 2021 abbiamo deciso di investire insieme su un atelier che potesse fungere non solo da laboratorio, mada spazio espositivo per le creazioni di Giulia – continua.