Rinnovo contratto scuola | aumenti del 2% per tutti ma fino al 20% dello stipendio per i docenti meritevoli ecco come Fondi aggiuntivi per l’offerta formativa Cosa c’è sul piatto

Arrivato il sì definitivo da parte del Ministero all’atto di indirizzo per l’avvio delle trattative sul2022/24 del comparto Istruzione e ricerca. Il negoziato, che riguarda 1,286 milioni di lavoratori, partirà ufficialmente il 27 febbraio presso l’Aran, con una dotazione complessiva di 3,2 miliardi di euro,stabilito dal documento firmato dal ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. Tra le novità più importanti, l'avvio dei premi una tantum per i, che supereranno l'esame finale dei percorsi triennali previsti per la formazione incentivata.L'articolodel 2% per, maal 20%per iperc’è sul