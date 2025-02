Spazionapoli.it - RILEGGI LIVE- Como Napoli 2-1 (7’Rrahmani, 18’Raspadori, 75’Diao): partenopei perdono la vetta della classifica

- Segui qui la partita in diretta: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sul match del Sinigaglia.Amici e amiche di Spazio.it, benvenuti alla diretta testuale di. Qui potrete seguire in diretta tutti gli aggiornamenti sul match fra i ragazzi di Fabregas e quelli di Antonio Conte, fondamentale nella lotta al verticeSerie A.La vittoria dell’Inter di ieri contro il Genoa obbliga infatti ilad una vittoria aper poter mantenere lanella settimana di vigilia a quella che porterà allo scontro diretto contro l’Inter di sabato prossimo allo Stadio Diego Armando Maradona, che determinerà con tutta probabilità gli equilibrilotta Scudetto sino a fine campionato., ildel matchTerminata la sconfitta95? Okafor serve Rrahmani che tira: pallone fuori90? Concessi cinque minuti di recupero90? Doppio cambio: escono Nico Paz e Strefezz ed entrano Douvikas e Vojvoda86? Ammonito Simeone84? Cambio: Okafor entra al posto di Lobotka83? Ammonito McTominay80? Cambi: Fadera ed Engelhardt entrano al posto di Diao e Da Cunha76? Cambio: Ngonge entra al posto di Politano75? Gol! Ilperde palla, Nico Paz serve Diao che matte Meret74? Occasione! Ottimo break di Lobotka per Politano che serve Anguissa.