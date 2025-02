Sport.quotidiano.net - Riflettori Andrea Costa e Virtus, esame verità

La terza partita in una settimana per fare filotto, per continuare il momento positivo. LaImola sarà in campo a Fidenza (palla a due ore 18), l’obiettivo è quello di centrare la quarta vittoria consecutiva dopo aver messo al tappeto Casale Monferrato, Piacenza e Vicenza. Il volume del campionato si sta alzando sempre di più, i gialloneri dovranno essere pronti ad una partita bella tosta, la formazione fidentina ha due punti in più rispetto a Masciarelli e compagni. All’andata i parmensi espugnarono il PalaRuggi, la V imolese proverà a restituire il favore agli avversari: "Stiamo vincendo un buon momento da un po’ di tempo – commenta coach Galetti-, ma non solo per le vittorie delle ultime settimane. Stavamo bene anche nelle settimane passate, poi purtroppo l’influenza ci ha messo ko 3-4 giocatori in una volta e questo ci ha condizionato nelle sfide con Ragusa e Faenza.