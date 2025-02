Anteprima24.it - Rifiuti, le aziende sannite contestano le scelte del Piano d’Ambito di Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLeoperanti nel settore dell’Igiene Urbana hanno presentato osservazioni alsuisolidi urbani adottato dall’Ente, contestando la scelta di voler affidare in house, nonostante la precedente bocciatura da parte dell’AGCM, ad una nuova società pubblica da costituire ex novo da parte dei comuni, la gestione dei servizi e degli impianti su tutto il territorio provinciale ad eccezione della città capoluogo, nonostante gli ottimi risultati raggiunti dai gestori privati in questi anni in termini di qualità del servizio reso, che hanno permesso alla provincia didi collocarsi tra le più virtuose d’Italia con oltre il 74% di raccolta differenziata.LeLAVORGNA Srl Unipersonale, FE.SA. snc, S.O.G.E.