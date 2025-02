Ilrestodelcarlino.it - Riecco l’E-Work dopo un mese. Oggi duro test con San Giovanni

È passato quasi unda quando l’E-ha giocato l’ultima partita di campionato e in queste settimane è successo di tutto. Rispetto a quel match con Schio del 25 gennaio ora le faentine si ritrovano senza due giocatrici fondamentali, perché anche Parzenska si è rotta il crociato proprio come Reichert: uno scenario che rende la corsa salvezza ancora più difficile. Vedremo come la squadra reagiràalle 18 in casa dell’Allianz Sesto San, quinta della classe che in stagione ha sempre vinto con ampi scarti contro l’E-(+19 in campionato e +33 in Coppa Italia). L’appuntamento clou per le manfrede sarà però quello di mercoledì 5 marzo a Villafranca, perché vincendolo, la salvezza sarebbe quasi matematica: anche la ricerca di una nuova giocatrice si fermerà fino a quel giorno.