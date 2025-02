Ilprimatonazionale.it - “Ridare centralità all’Europa”. Rassegna dal convegno di Kulturaeuropa

Roma, 23 feb – Sabato 22 febbraio si è svolto a Roma, presso la Libreria Horafelix, il IVdel Centro Studidal titolo “PotenzaEuropa-Linee costituenti per costruire l’Europa”, con un grande successo di pubblico, sia in sala che collegato in diretta sui canali multimediali. Il dibattito, che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del Centro Studi è stato moderato da Massimo Maria Amorosini che ha così sintetizzato i temi del: «Viviamo in un contesto di cambiamenti profondi, quali sono le idee portanti per costruire una nuova Europa in grado di rispondere alle nuove sfide?».Una sfida per l’EuropaIl primo relatore intervenuto, Carlomanno Adinolfi, ha affermato che l’Europa stessa è il primo principio. Un principio che si articola nel mito e nel futuro.