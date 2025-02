Ilfattoquotidiano.it - Ricercatore ambientale in Spagna: “Con la borsa di studio avevo già uno stipendio buono. Poi mi hanno assunto a tempo indeterminato”

Mentre i cervelli (climatici) fuggono, in Italia la prevenzioneè al palo. “È un Paese incapace di mantenere il capitale umano dopo averlo formato, ancor di più se in ambito scientifico” spiega Stefano Balbi,del centro di ricerca Basque Centre for Climate Change in, dove si occupa di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali. “In questo momento investire sulla prevenzione dei rischi ambientali e lavorare sulle prospettive professionali dei ricercatori che possono occuparsene dovrebbero essere le priorità della politica. Ma da noi non è così”, afferma Balbi. I dati gli danno ragione, soprattutto se si confrontano le spese per i danni climatici e finanziamenti per evitarli: come spiegato in un report di Greenpeace di novembre, dal 2013 al 2020 i danni causati da eventi climatici estremi in Italia sono stati di 22,6 miliardi di euro.