Ribaltone Juventus incontro per Osimhen | cambia tutto

Victore lasono pronti ad infiammare il calciomercato estivo con una trattativa clamorosa che ribalterebbe gli scenari della Serie A.Non è un segreto, infatti, che Cristiano Giuntoli voglia portare a Torino il bomber nigeriano, dopo aver vinto con lui lo storico Scudetto a Napoli nel 2023. Il bomber nigeriano è ancora legato contrattualmente alla squadra di Aurelio De Laurentiis, che sarà un osso duro in fase di trattative e non farà partire facilmente l’attaccante, sopratdopo gli screzi della scorsa estate.sta vivendo una stagione straordinaria in termini realizzativi al Galatasaray, dove è sempre più idolo e dove, prima con Icardi e ora con Morata, ha formato in compagnia di Mertens tridenti che profumano di Serie A. Il suo futuro, però, con ogni probabilità non sarà in Turchia, vista anche la volontà del nigeriano di tornare sul grande palcoscenico internazionale.