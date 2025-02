Ilrestodelcarlino.it - Riapre Molino Spadoni. Chiuso dall’alluvione 2023: ora è bar, forno e shop di farine

Ravenna, 23 febbraio 2025 – Lo ‘spaccio’ dela Coccolia,del, è stato inaugurato ieri in una veste rinnovata. Al piano terra una panetteria, un bar con tavolini dove gustare focacce, pinse, formaggi, salumi e carni di mora romagnola per una pausa pranzo veloce. Al primo piano la vendita die pasta. “Solo l’acqua e il caffè non sono di nostra produzione”, chiosa Michelangelo, che appartiene alla quarta generazione deglie affianca il padre Leonardo nel consiglio di amministrazione dell’impresa, in cui sono impegnati anche Federico e Filippo, figli di Luciana, sorella di Leonardo. All’inaugurazione hanno preso parte il presidente della Regione Emilia-Romagna. Michele de Pascale, il sindaco di Ravenna pro tempore, Fabio Sbaraglia e il presidente del Consiglio comunale, Massimo Cameliani.