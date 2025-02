Lanazione.it - Rfi e i cantieri del 2025. Servirà tanta pazienza

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 23 febbraio– È passata quasi inosservata la notizia della nuova campagna di comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana suiper il. Per la prima volta chi viaggia sui treni potrà sapere quali problemi incontrerà, almeno per la parte dei lavori già pianificati. L’estate scorsa ha detto in una recente audizione in commissione Trasporti alla Camera l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Antonio Donnarumma, “è mancata una informazione corretta ai cittadini, si poteva fare di meglio e infatti stiamo pianificando una campagna di informazione, cantiere per cantiere, tratto per tratto, indicando quali disagi i viaggiatori potranno incontrare e in quali settimane”. La pianificazione è pronta e, ha aggiunto l’ingegner Donnarumma, “tutta la comunicazione delle Ferrovie terrà conto di questi aspetti.