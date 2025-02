Juventusnews24.com - Renato Veiga Kolo Muani, i due saranno alla Juve nella prossima stagione? Parola a Giuntoli: «I ragazzi hanno questa volontà»

di RedazionentusNews24, i due giocatori dellaresteranno in bianconero anche per la? La risposta diCristianoha parlato ai microfoni di DAZN prima di Cagliari. Nel corso dell’intervista prepartita ha parlato dei riscatti di. Ecco le sue parole prima della sfida valida per la 26^ giornata di Serie A.SUI PRESTITI DI– «Abbiamo quasi tutti calciatori di proprietà. C’è ladeidi staree siamo molto fiduciosi perché abbiamo buoni rapporti. Sul futuro abbiamo tutta l’estate per pensarci».Leggi suntusnews24.com