Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus, pronto questo piano in vista dell’estate: ci sono novità sul futuro del portoghese

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24in: cisuldel, arrivato in prestito secco dal ChelseaTra i giocatori acquistati dal mercatonel corso dell’ultima sessione di gennaio c’è anche, arrivato dal Chelsea con la formula del prestito secco e destinato dunque a fare rientro a Londra.Stando a quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola i bianconeri avrebbero già in mente unper lui. L’obiettivo della dirigenza è quello di provare quantomeno a intavolare una trattativa con i Blues per provare a trattenerlo.Leggi sunews24.com