Lettera43.it - Regione Toscana, Vannacci: «Correre da solo? Vedremo»

Leggi su Lettera43.it

Robertoha chiarito la sua posizione riguardo alla candidatura di Elena Meini alle elezioni regionali in, prendendone le distanze: «È un nome che io non condivido, perché se squadra che vince non si cambia, squadra che non vince, evidentemente bisogna cambiarla», ha dichiarato nel corso della trasmissione È Venerdì su Noi Tv.ha smentito qualsiasi coinvolgimento nella scelta della candidata, precisando: «Non è vero che sono stato coinvolto. Io sono stato chiamato» dal segretario regionale «Baroncini quando lui aveva già terminato la sua strategia». Ha poi lasciato aperta la possibilità di presentare una propria lista con il movimento Il mondo al contrario, affermando in modo criptico: «. La sorpresa è un principio dell’arte della guerra».Elena Meini (via Facebook).