Regionali Toscana Vannacci | Correre da solo? Vedremo

LUCCA – Quello di Elena Meini “è un nome che io non condivido, perché se squadra che vince non si cambia, squadra che non vince, evidentemente bisogna cambiarla”. A dirlo è Roberto, europarlamentare eletto con la Lega, intervenuto alla trasmissione ‘È Venerdi’ su Noi Tv, smentendo di aver dato il proprio contributo alla scelta della candidata del Carroccio per le prossime elezioniinnon ha escluso di potercon una propria lista, con i candidati del movimento ‘Il mondo al contrario’: “– ha tagliato corto – La sorpresa è un principio dell’arte della guerra”.“Se vogliamo andare verso i risultati sempre migliori, dobbiamo cambiare un trend che purtroppo per la Lega è in discesa”, ha spiegato, ribadendo di non aver partecipato ad alcuna scelta sulla candidata.