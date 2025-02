Sololaroma.it - Real Madrid-Girona, il pronostico vincente: Blancos mai in discussione, COMBO possibile

Dopo una prestazione dominante in Champions League, ilcerca continuità anche in campionato. Ihanno bisogno dei tre punti per rimanere in corsa per il titolo, considerando che il Barcellona ha ripreso la testa della classifica.Il, al contrario, è reduce da una sconfitta interna contro il Getafe e ha perso quattro delle ultime cinque partite. La squadra di Michel deve ritrovare compattezza per evitare di scivolare ulteriormente in classifica.Designazione arbitraleArbitro: Da definireAssistenti: Da definireQuarto ufficiale: Da definireVAR: Da definireAssistente VAR: Da definireProbabili FormazioniThibaut CourtoisPaulo GazzanigaFederico ValverdeArnau MartinezRaul AsencioDavid LopezAntonio RuedigerLadislav KrejciFrancisco GarciaDaley BlindBrahim DiazIvan MartinEduardo CamavingaArthur MeloLuka ModricMiguel GutierrezRodrygoViktor TsigankovKylian MbappeAbel RuizVinicius JuniorBryan GilSqualificati: Nessuno: Yangel HerreraIndisponibili: Dani Carvajal, Eder Militao: NessunoIn dubbio: Nessuno: Arnaut DanjumaUltime Notizie sulle SquadreIlpotrebbe confermare Rudiger in difesa, mentre Bellingham sconta la sua giornata di squalifica.