Ilfattoquotidiano.it - Reagisce alla rapina e viene accoltellato: studente in Erasmus aggredito a Milano

Ha tentato di difendere l’amico da unaed è stato. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato a, in viale Romagna, una delle strade di circonvzione che racchiudono il centro, non lontano dzona Città Studi. Vittima dell’aggressione un 22enne spagnolo –in– che si trovava in compagnia di altri due amici, anche loro spagnoli, mentre stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale. Secondo la prima ricostruzione l’aggressione è avvenuta poco prima delle 6. Un gruppo di 4-5 persone ha tentato di sottrarre una catenina d’oro a uno dei giovani studenti e quest’ultimo ha opposto resistenza. E’ stato colpito, strattonato. L’amico 22enne, nel tentativo di difenderlo, è stato colpito con una coltellata al fianco sinistro e si è accasciato a terra.