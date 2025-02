Dilei.it - Re Carlo, la famiglia reale si allarga: presto un nuovo arrivato

Nel 2025e Camilla celebreranno i primi vent’anni di matrimonio e lo faranno all’insegna del romanticismo. Il giorno dell’anniversario sarà trascorso dai sovrani nella città più romantica del mondo: Roma. I festeggiamenti, però, potrebbero iniziare ben prima, con un tenerissimo regalo che il Re avrebbe in serbo per l’amata moglie.Il tenero regalo di ReNonostante le cure a cui deve continuare a sottoporsi e i numerosi impegni istituzionali, pare che Reabbia trovato il tempo di fare ben più di una capatina presso le sedi di una fondazione benefica che si occupa di trovare una casa agli amici a quattro zampe più sfortunati. Si tratterebbe di un tenero dono alla moglie Camilla, che lo scorso novembre ha perso la sua amata cagnolina Beth dopo 13 anni assieme.L’intenzione di adottare uncucciolo da parte del sovrano è stata confermata da Amanda Holden, tra i giudici di Britain’s Got Talent che, in un incontro con il Re a fine dicembre, ha parlato a lungo “della Battersea Dogs Home e di come lui e Camilla probabilmente adotteranno un altro cane quest’anno”.