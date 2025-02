Ilrestodelcarlino.it - Ravenna in Comune, il candidato il 5 marzo

Venerdì sera si è riunita l’assemblea diin(foto Zani) che ha ribadito l’intenzione di presentarsi alle Amministrative. "Sono stati attivati – si legge in una nota – i gruppi ritenuti indispensabili alla costruzione della campagna elettorale e sui quali si basa il lavoro organizzativo che portiamo avanti collettivamente: al Gruppo Comunicazione e al Gruppo Organizzazione, che non hanno mai interrotto l’attività, si sono aggiunti il Gruppo Programma, il Gruppo Regole e il Gruppo Candidature. Quest’ultimo ha come primo obiettivo la presentazione alla valutazione della prossima assemblea di una o più candidature al ruolo di Sindaca/o del nostroin coerenza con i valori espressi dain". "A questo proposito – si conclude la nota – è stata decisa la convocazione per mercoledì 5