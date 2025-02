Anteprima24.it - Rave party con droga alle porte della città: identificate 90 persone

Tempo di lettura: < 1 minutoImponente operazione nella notte tra Sabato e Domenica dei Carabinieri e l’unità cinofila e la Polizia Municipale per un. Sono statecirca 90ed è stata comminata una ammenda di 1.500 Euro per l’organizzatore di un evento musicale alla periferia.I militi con l’ausilio di unità cinofile e la Polizia Municipale sono intervenuti nella notte nei pressi di un casolare isolato in zona Pacevecchia ed hanno interrotto uno spettacolo musicale. L’evento era in programma in un proprietà privata con, a quanto pare, la irregolare vendita di biglietti d’ingresso.Nel corso del controllo sono state segnalate dei ragazzi per uso personale di sostanze stupefacenti. La Polizia Municipale ha quindi sanzionato l’organizzatore dell’evento non autorizzato.