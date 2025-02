Rateizzazione cartelle, fino a 120mila euro in 7 anni con semplice richiesta

Leggi su .com

(Adnkronos) – Con una, senza quindi dover allegare alcuna documentazione, dal primo gennaio 2025 è possibile rateizzarea 7(84 rate mensili) una somma(il tetto vale per ogni singola istanza). Quindi più tempo per mettersi in regola, tenuto conto cheallo scorso anno era possibile .L'articoloin 7conproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaElezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso”