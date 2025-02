Ilnapolista.it - Raspadori: «Non è un problema fisico perché siamo super preparati, è una cosa che parte dalla testa»

Giacomoparla in conferenza stampa di Como-Napoli. Il Napoli è uscito sconfitto dal campo del Como per 2-1.Leggi anche: Conte: «All’Inter abbiamo recuperato 40 punti rispetto all’anno scorso. Odio perdere, la sconfitta non va tollerata»: «In questa situazione di gioco riesco ad esprimermi al meglio»Il suo gol non è bastato per consegnare punti ainopei:«Se si vuole stare in alto il secondo tempo non può essere quello di oggi come atteggiamento. Non posavere meno volontà di loro, ci dobbiamo fare un esame di coscienza, non posentrare in campo come oggi nel secondo tempo. Penso che fino ad ora abbiamo ragionato partita dopo partita. Non ci dobbiamo abbattere e dobbiamo preparare la partita con l’Inter. Le grandi squadre devono sapere reagire, lo dobbiamo fare».